В Пермском крае простились с погибшим в СВО наводчиком штурмового взвода Матросовым

Скорбная весть пришла в Куединский муниципальный округ. О гибели в ходе проведения СВО земляка Матросова Федора Анатольевича сообщил в своих соцсетях глава муниципалитета Флорид Бадртдинов.
Федор Матросов родился 15 марта 1989 года в селе Бикбарда Куединского района.
В зоне проведения спецоперации служил заместителем командира боевой машины, был наводчиком-оператором десантно-штурмового взвода. Погиб при выполнении боевой задачи 18 января 2024 года. Прощание с погибшим бойцом состоялось 19 февраля.
Глава Куединского муниципального округа Флорид Бадртдинов принес глубокие соболезнования близким и родным погибшего в СВО земляка Федора Анатольевича Матросова.