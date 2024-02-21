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В Пермском крае простились с погибшим в СВО наводчиком штурмового взвода Матросовым

Военнослужащий из Куединского округа Федор Матросов погиб месяц назад.

Скорбная весть пришла в Куединский муниципальный округ. О гибели в ходе проведения СВО земляка Матросова Федора Анатольевича сообщил в своих соцсетях глава муниципалитета Флорид Бадртдинов.

Федор Матросов родился 15 марта 1989 года в селе Бикбарда Куединского района.

В зоне проведения спецоперации служил заместителем командира боевой машины, был наводчиком-оператором десантно-штурмового взвода. Погиб при выполнении боевой задачи 18 января 2024 года. Прощание с погибшим бойцом состоялось 19 февраля.

Глава Куединского муниципального округа Флорид Бадртдинов принес глубокие соболезнования близким и родным погибшего в СВО земляка Федора Анатольевича Матросова.