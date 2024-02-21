В Самарской области в сгоревшем частном доме нашли тела трех погибших

По информации СУ СК России по Самарской области, после тушения пожара в частном доме были найдены тела двух женщин и одного мужчины без признаков жизни. Сотрудники ведомства проводят проверку. Возбуждено уголовное дело. Правоохранителям удалось установить личность погибших. Назначены первоначальные судебные экспертизы.