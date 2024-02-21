В Самарской области в сгоревшем частном доме нашли тела трех погибших

В селе Красный Строитель Челно-Вершинского района Самарской области загорелся частный дом. После пожара в здании нашли тела трех местных жителей.
По информации СУ СК России по Самарской области, после тушения пожара в частном доме были найдены тела двух женщин и одного мужчины без признаков жизни. Сотрудники ведомства проводят проверку. Возбуждено уголовное дело. Правоохранителям удалось установить личность погибших. Назначены первоначальные судебные экспертизы.
Кроме того, на место происшествия прибыли сотрудники прокуратуры региона. Они организовали проверку исполнения законодательства и продолжают координировать работу спецслужб.