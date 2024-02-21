На Урале легковушка врезалась в три машины, пострадал ребенок

Это произошло во время проезда регулируемого перекрестка Старых Большевиков — Корепина. По предварительным данным Госавтоинспекции, 31-летний водитель Lada, уходя от столкновения с машиной, которая выполняла поворот налево, наехал на три машины, которые стояли справа. Отмечается, что во время этого на светофоре был запрещающий сигнал.



В результате аварии пострадавшие водитель и семилетний пассажир Lada были доставлены в больниц, где им оказывают им необходимую помощь. Сейчас органы внутренних дел проводят проверку. «Окончательная причина ДТП будет установлена в ходе административного расследования», — сказано в сообщении.