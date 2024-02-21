Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Российские военные заняли более выгодные рубежи на Авдеевском направлении

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Российские подразделения заняли более выгодные позиции на Авдеевском направлении, сообщили в Минобороны.
Источник: © РИА Новости

«На Авдеевском направлении подразделения группировки войск “Центр” заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 24-й, 53-й механизированных, 59-й мотопехотной и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Розовка и Водяное Донецкой народной республики», — говорится в сводке.

Помимо этого, российские бойцы отразили семь контратак возле Ласточкино, Кирово и Первомайского в ДНР.

Потери противника составили:

  • до 450 военнослужащих;
  • один танк;
  • четыре боевые машины пехоты;
  • шесть боевых бронированных машин;
  • пять автомобилей;
  • реактивная система залпового огня «Град»;
  • гаубица Д-30.

Купянское направление

Солдаты группировки войск «Запад» нанесли огневое поражение подразделениям 14-й и 32-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, а также 115-й бригады территориальной обороны в районах Чугуновки в Харьковской области и Стельмаховки в ЛНР. Также удалось отразить пять контратак возле Синьковки в Харьковской области.

Потери противника составили:

  • до 30 военнослужащих;
  • две боевые бронированные машины;
  • четыре пикапа;
  • самоходная артиллерийская установка «Акация».

Донецкое направление

Бойцы группировки войск «Юг» улучшили положение по переднему краю и успешно нанесли удары по подразделениям 93-й механизированной, 81-й аэромобильной бригад ВСУ и 241-й бригады территориальной обороны в районах Белогоровки, Клещеевки и Раздоловки в ДНР. Кроме того, возле населенного пункта Маяки удалось уничтожить украинский склад боеприпасов.

Потери противника составили:

  • более 425 военнослужащих;
  • два танка;
  • четыре боевые машины пехоты;
  • две боевые бронированные машины;
  • 20 автомобилей;
  • гаубица Д-30;
  • радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

Южнодонецкое направление

Солдаты группировки войск «Восток» отразили контратаку украинских подразделений в районе Новозлатополя в Запорожской области. Кроме того, они нанесли огневое поражение 72-й механизированной бригаде ВСУ и 128-й бригаде территориальной обороны возле Владимировки и Старомайорского в ДНР.

Потери противника составили:

  • до 210 военнослужащих;
  • два танка;
  • три автомобиля;
  • радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

Херсонское направление

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли комплексное огневое поражение солдатам 65-й механизированной, 82-й десантно-штурмовой и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Работино, Вербового и Лугового в Запорожской области.

Потери противника составили:

  • до 75 военнослужащих;
  • один танк;
  • две боевые бронированные машины;
  • восемь автомобилей;
  • самоходная артиллерийская установка «Zuzana» производства Словакии;
  • две гаубицы Д-30.

Всего за сутки российские авиация, артиллерия, ракетные войска и беспилотники поразили живую силу и технику в 123 районах. Среди прочего удалось уничтожить украинский склад горючего.

В свою очередь, средства ПВО сбили в зоне спецоперации 12 снарядов РСЗО HIMARS, управляемую авиационную бомбу JDAM и 99 беспилотников.