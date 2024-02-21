Российские военные заняли более выгодные рубежи на Авдеевском направлении

Солдаты группировки войск «Запад» нанесли огневое поражение подразделениям 14-й и 32-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, а также 115-й бригады территориальной обороны в районах Чугуновки в Харьковской области и Стельмаховки в ЛНР. Также удалось отразить пять контратак возле Синьковки в Харьковской области.