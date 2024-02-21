ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ в ДНР

Российские военные уничтожили склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Маяки в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщило 21 февраля Минобороны РФ. Кроме того, украинская армия за сутки на донецком направлении потеряла более 425 военных, два танка и четыре боевые машины пехоты (БМП), а также две боевые бронированные машины, 20 автомобилей, гаубицу Д-30 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.