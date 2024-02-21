«На донецком направлении подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение подразделениям 93-й механизированной, 81-й аэромобильной бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Белогоровка, Клещеевка и Раздоловка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше 425 военнослужащих», — сказано в сообщении военного ведомства.
Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило, что на донецком направлении экипажи Ка-52М разбили авиаракетами опорпункт ВСУ. По словам командира экипажа с позывным Самара, после получения боевой задачи на уничтожение живой силы противника экипажи в кратчайшие сроки произвели взлет, построение боевого порядка, полет в зону выполнения задания. Все цели были выполнены.
До этого, 17 февраля, российские военные улучшили положение на четырех направлениях, в том числе и на донецком. Так, подразделения «Южной» группировки нанесли поражение живой силе и технике 24-й и 42-й механизированных, 5-й штурмовой, 81-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Атаки были произведены в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики (ЛНР), Богдановка, Клещеевка, Курдюмовка и Невельское ДНР.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.