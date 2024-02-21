Российская система ПВО за сутки сбила 12 снарядов HIMARS и 99 дронов ВСУ

Всего с начала спецоперации было уничтожено 572 украинских военных самолета, 266 вертолетов, 13042 беспилотных летательных аппарата, 471 зенитный ракетный комплекс, 15149 танков и других боевых бронированных машин, 1223 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8124 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 18900 единиц специальной военной автомобильной техники.