Российская система ПВО за сутки сбила 12 снарядов HIMARS и 99 дронов ВСУ

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты 12 реактивных снарядов HIMARS и управляемая авиационная бомба JDAM. Кроме того, уничтожены 99 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременная, Рубежное, Лисичанск Луганской народной республики, Ямполовка, Верхнеторецкое, Старомлыновка Донецкой народной республики, Пологи, Веселое, Ульяновка, Васильевка Запорожской области и Новая Маячка Херсонской области», — говорится в сообщении.
Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок ВС РФ за сутки поразили склад горючего, живую силу и военную технику ВСУ в 123 районах.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 572 украинских военных самолета, 266 вертолетов, 13042 беспилотных летательных аппарата, 471 зенитный ракетный комплекс, 15149 танков и других боевых бронированных машин, 1223 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8124 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 18900 единиц специальной военной автомобильной техники.