«И как тебе с ним спалось?»: Под Ростовом молодая жена разгромила дом взрослой любовницы

Позже он расскажет, что жена была так зла и так сильно ревновала, что он просто не смог ее убедить вести себя спокойно. Анастасия начала громить мебель: сорвала кухонные ящики, испортила холодильник и навела бардак в ванной. А еще — проверила содержимое всех шкафов.