«И как тебе с ним спалось?»: Под Ростовом молодая жена разгромила дом взрослой любовницы

В Белокалитвинском районе Ростовской области любовный треугольник закончился встречами с полицией, а позже — с адвокатами и судьей. 26-летняя женщина так разозлилась на неверного мужа, что разгромила дом его 46-летней любовницы и попала на скамью подсудимых.
«У АНДРЕЯ — В ГОСТЯХ».
Как позже расскажет сама Анастасия, муж частенько «ходил налево». Мог не появляться дома и день, и два, и три. Жена не могла ни смириться с неверностью, ни развестись.
— Детям (у пары их двое, — прим. авт.) нужен отец! — уговаривала она себя, когда всплывал факт очередной измены.
Но однажды у Анастасии, как говорят местные жители, просто «сорвало крышу», Когда Михаил в очередной раз пришел домой после двухдневной отлучки, жена стала допытываться, где тот был.
— У Андрея в гостях, — отмахнулся мужчина от вопроса.
Анастасия тут же потребовала, чтобы муж познакомил ее с тем самым Андреем. Михаилу, которого приперли к стенке, ничего не оставалось, кроме как рассказать правду.
«ПОГОВОРИТЬ С НЕЙ ХОЧУ “.
Выяснилось, что Андрея на самом деле зовут Елена и ей 46 лет. Дети женщины давно выросли, жилье и работа есть, а вот мужской ласки не хватало. Елена знала, что Михаил женат, но тем не менее согласилась на отношения.
Женщина всегда встречала Михаила вкусным ужином и с улыбкой на лице. Слушала его жалобы на сварливую жену и делала вид, что верит тому, что тот, якобы, разведется.
Не известно, как долго бы длились эти отношения, если бы в них не вмешалась Анастасия. Добившись от мужа признания в неверности, она заставила супруга отвезти ее к любовнице.
— Поговорить с ней хочу, — объяснила жена.
ИСКАЛА В ШКАФУ.
Михаил понял, что перечить супруге бессмысленно и отвез ее к любовнице. Но той не оказалось дома. Зато ключ от входной двери лежал во дворе. Анастасия нашла его, отомкнула в дом и зашла внутрь. За нею последовал и Михаил.
Позже он расскажет, что жена была так зла и так сильно ревновала, что он просто не смог ее убедить вести себя спокойно. Анастасия начала громить мебель: сорвала кухонные ящики, испортила холодильник и навела бардак в ванной. А еще — проверила содержимое всех шкафов.
— Я думала, что она от меня прячется в одном из них, — позже скажет женщина полиции.
НЕ ПЕРЕГОВОРЫ, А ЛОВУШКА.
Не известно, какой бы ущерб она причинила в итоге, не появись на пороге дома хозяйка.
— И как тебе с ним спалось? — спросила Анастасия у соперницы, после чего выхватила у той из рук телефон.
Елена поняла, что жена любовника настроена решительно. Предложила ей успокоиться, выпить и все обсудить. Анастасия согласилась.
— Только, давай, я в магазин за спиртным сходим, — предложила любовница.
Но вместо продуктового привела Анастасию к дому, в котором жила родственница. Возлюбленный же обеих дам остался дожидаться их в машине.
МУЖ ОСТАЛСЯ В СЕМЬЕ.
— Я мигом: жди здесь, — сказала любовница.
Пока Анастасия думала, что та покупает горячительное, Елена уже звонила в полицию. Вскоре приехал наряд и задержал супругу.
— В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело по статьям «Незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица» и «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба», — прокомментировал старший помощник прокурора Белокалитвинского района Артем Злобин.
Пока шло следствие, ревнивая жена находилась под подпиской о невыезде. Суд признал ее вину. Теперь, кроме компенсации ущерба потерпевшей, она должна заплатить еще и штраф в пользу государства в размере 14 тысяч рублей.
Правда, одного Анастасия все же добилась: муж остался в семье.