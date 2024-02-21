RT: 24-летний штурмовик ВС России за время спецоперации заслужил четыре награды

Как рассказал собеседник RT, он ушёл на спецоперацию добровольцем, когда закончился контракт срочной службы. Спустя всего три месяца, в сентябре 2022 года, получил первую медаль: в заминированной им лесополосе на Херсонском направлении подорвалась большая группа военных ВСУ.
В июне 2023 года военный чудом выжил при подрыве украинскими боевиками плотины на Каховской ГЭС. Вместе с другими десантниками он помогал спасать жителей Новой Каховки, за что получил медаль Суворова.
В июле 2023 года десантник получил медаль Жукова за отличие в службе, а в сентябре — медаль «За храбрость» за уничтожение украинских диверсантов с реактивно-штурмовой гранатой.
Через все бои штурмовик прошёл с плюшевым зайцем Джамбо, которого он купил перед отправкой на СВО и считает своим талисманом.