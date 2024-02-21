В Артемовском простятся с уральцем, погибшим на СВО

В Свердловской области в Артемовском просятся с погибшим на спецоперации уральцем. Денис Карташов скончался, исполняя воинский долг. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Артемовского городского округа.
— Прощание состоится 23 февраля 2024 года, в МБУК Артемовского городского округа ДК им. А. С. Попова (в городе Артемовский, переулок Заводской, 4) с 11.00 до 12.00, — рассказали в мэрии Артемовского.
Ранее в Березовском состоялось прощание с бойцом, погибшим в зоне СВО. Уралец скончался на 47-м году жизни при выполнении боевых задач. Мужчину похоронили в почетном секторе.
— Коллеги, друзья говорят, что Алексей Александрович был добрым, трудолюбивым и решительным человеком. Он очень любил свою семью, был заботливым старшим братом, опорой и помощником для мамы. В жизни был немногословным, вместо слов — помогал делом, был надежным другом, — рассказал мэр Березовского Писцов.