В Артемовском простятся с уральцем, погибшим на СВО

— Коллеги, друзья говорят, что Алексей Александрович был добрым, трудолюбивым и решительным человеком. Он очень любил свою семью, был заботливым старшим братом, опорой и помощником для мамы. В жизни был немногословным, вместо слов — помогал делом, был надежным другом, — рассказал мэр Березовского Писцов.