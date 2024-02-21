В Краснодаре пешеход попал под колеса фуры

В Краснодаре на пересечении улиц Красных партизан и 2-ой линии пешеход попал под колеса фуры днем 21 февраля.
Жители краевого центра опубликовали видео с места аварии. Свидетели утверждают, что водитель большегруза наехал на мужчину. На кадрах видно, что человек без движений лежит под автомобилем. На месте работают инспекторы ДПС и медики.
Напомним, в Сочи 79-летний водитель «ГАЗели» насмерть сбил женщину-пешехода. Авария произошла 19 февраля на Курортном проспекте в районе стадиона. Пенсионер сбил женщину, которая находилась на проезжей части в месте, где нет пешеходного перехода. От полученных травм пострадавшая погибла.
Ранее мы сообщали, в Краснодарском крае под колесами фуры погиб перебегавший дорогу мужчина. Авария произошла в Тихорецком районе 21 января в 21:00.