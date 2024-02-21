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Почти 15 тысяч литров контрафактного алкоголя изъяли в Нижегородской области

Вскрыта преступная группа из 12 человек.
Источник: Время

Почти 15 тысяч литров контрафактного алкоголя изъяли в Дзержинске и Володарске, сообщили ИА «Время Н» в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

Доказательства деятельности группы из 12 человек составили 43 тома уголовного дела, а ущерб правообладателям — более 8 миллионов рублей.

Установлено, что сообщники арендовали складские помещения в Дзержинске и Володарске с апреля 2021 по октябрь 2022 года. Также фигуранты использовали чужие товарные знаки. Также полицейские изъяли более 100 тысяч пустых бутылок, 5 кубических емкостей со спиртом и десятки рулонов бумажных этикеток.

В Первомайске, Кулебаках, Кстове и в Нижнем Новгороде изъято около 5 тысяч бутылок с контрафактом. Общий объём изъятой из незаконного оборота спиртосодержащей жидкости составил более 15 тысяч литров.

«На время предварительного следствия обвиняемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, — говорится в сообщении. — В отношении одного фигуранта — запрет определенных действий».

Злоумышленникам может грозить лишения свободы на срок до 6 лет.