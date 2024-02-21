Почти 15 тысяч литров контрафактного алкоголя изъяли в Нижегородской области

Установлено, что сообщники арендовали складские помещения в Дзержинске и Володарске с апреля 2021 по октябрь 2022 года. Также фигуранты использовали чужие товарные знаки. Также полицейские изъяли более 100 тысяч пустых бутылок, 5 кубических емкостей со спиртом и десятки рулонов бумажных этикеток.