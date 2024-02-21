В Каменск-Уральском прошли прения по делу об убийстве боксера в ночном клубе

Напомним, убийство произошло в ночь с 11 на 12 августа прошлого года. По версии следствия, Олег Бабушкин в компании Сергея Мальцева и других друзей отмечал в ночном клубе Joy свой день рождения. В ту ночь в клуб приехал боксер Александр Максимов вместе со своим товарищем Владимиром Нечаевым.



В туалете заведения между боксером и Олегом Бабушкиным разгорелся словесный конфликт, который перерос в драку. Владимир Нечаев попытался вмешаться и прекратить потасовку, но Сергей Мальцев стал его удерживать. Затем Олег Бабушкин достал травматический пистолет и трижды выстрелил в область головы и правой руки Александра Максимова и нанес несколько ударов. Боксер скончался на месте. Сергей Мальцев тоже воспользовался оружием и выстрелил своему оппоненту в живот. Тот получил огнестрельное ранение в виде непроникающей раны, которое квалифицируется как вред здоровью средней тяжести.



Олегу Бабушкину предъявлены обвинения по ч.1 ст. 105 УК РФ (Убийство), Сергею Мальцеву по ч.5 ст. 33, ч.1 ст. 105 УК РФ («Пособничество в убийстве») и пп. «б», «з» ч.2 ст. 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью в отношении лица в связи с выполнением общественного долга, с применением оружия»).



Олег Бабушкин вину в совершении убийства не признал, а Сергей Мальцев признал вину частично в том, что выстрелил в живот Владимиру Нечаеву. Он отрицает, что содействовал Олегу Бабушкину в совершении преступления.



В ходе прений гособвинитель заявил о том, что Олег Бабушкин хотел убить Александра Максимова намеренно. «Выбор в данной ситуации Бабушкина в качестве орудия преступления огнестрельного оружия и производстве из него выстрелов в упор в затылок. Это прямое подтверждение того, что он хотел именно убить Максимова. Он прекратил свои действия лишь после того, как осуществил задуманное», — подчеркнул прокурор. Он добавил, что Сергей Мальцев специально удерживал Владимира Нечаева, чтобы «устранить препятствия для лишения Максимова жизни».



22 февраля коллегия присяжных вынесет вердикт по уголовному делу Олега Бабушкина и Сергея Мальцева.



«Мы ждем законное и обоснованное решение. Стрелял Олег Бабушкин, у нас нет сомнений в этом. На камеры все попало, все прекрасно видно», — заявил «Ъ-Урал» адвокат потерпевших Роман Балдин. По его словам, показания свидетелей и потерпевших указывают на виновность подсудимых.



Один из адвокатов Сергея Мальцева Александр Косарев считает, что вина Олега Бабушкина не доказана. «По экспертизе, которая была проведена на стадии следствия, эксперт не установил, из какого оружия были сделаны выстрелы. Было два выстрела в затылок, второй был летальным. Фактически Максимова убил не он. Инцидент, который произошел, занял по времени полторы минуты. Камеры в заведении были отвернуты неизвестными лицами и что там было, никто не знает», — рассказал «Ъ-Урал» Александр Косарев. Он подчеркнул, что ожидает оправдательный приговор для своего подзащитного.



Стоит отметить, что фигуранты уголовного дела ранее имели проблемы с законом.



По данным «Ъ-Урал», в марте 2010 года Олег Бабушкин был осужден за кражу (ч.2 ст. 158 УК РФ), а в начале 2013 года его осудили за незаконное проникновения в жилище против воли лица, проживающего в нем (ч.1 ст. 139 УК РФ). Сергею Мальцеву было назначено наказание в виде 180 часов обязательных работ за дачу ложных показаний в суде (ч.1 ст. 307 УК РФ).



Погибший Александр Максимов ранее был судим за поножовщину в ночном клубе «Седьмое небо» по п. «з» ч.2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»).