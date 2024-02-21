Житель Сочи попал в реанимацию после устроенного в квартире хлопка газа. Информацию об этом kuban.aif.ru подтвердили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Как пишет телеграм-канал Kub Mash, 22-летний ранее судимый молодой человек пил спиртное на съемной квартире в Раздольном. Утром он открыл газ, и в какой-то момент раздался взрыв. Пострадавшего доставили в больницу с 70% ожогов тела.
Напомним, ранее в Сочи в двухэтажном частном доме взорвался газовый баллон. Информацию о взрыве в одном из домов на курорте опубликовали пользователи в соцсетях днем 20 февраля.
В Сочи после хлопка газа в пекарне возбуждено уголовное дело. В помещении торговой точки на улице Тимирязева произошла утечка газа из композитного газового баллона.