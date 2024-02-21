Житель Сочи попал в реанимацию после устроенного в квартире хлопка газа

Как пишет телеграм-канал Kub Mash, 22-летний ранее судимый молодой человек пил спиртное на съемной квартире в Раздольном. Утром он открыл газ, и в какой-то момент раздался взрыв. Пострадавшего доставили в больницу с 70% ожогов тела.