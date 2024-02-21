В Симферополе закрыли аварийный мост через Салгир

Руководитель администрации рассказал, что выезжал на место вместе со специалистами и встретился с местными жителями. Афанасьев подчеркнул, что мост находится в аварийном состоянии. Для того, чтобы предотвратить ЧП, сооружение закрыли. При этом Афанасьев признал, что этот мост необходим.