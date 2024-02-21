В Симферополе закрыли аварийный мост через Салгир

В симферопольском пгт Комсомольское закрыли аварийный пешеходный мост через реку Салгир. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Михаил Афанасьев.
— Пешеходный мост через реку Салгир в пгт Комсомольское закрыт, — написал градоначальник.
Руководитель администрации рассказал, что выезжал на место вместе со специалистами и встретился с местными жителями. Афанасьев подчеркнул, что мост находится в аварийном состоянии. Для того, чтобы предотвратить ЧП, сооружение закрыли. При этом Афанасьев признал, что этот мост необходим.
— Поэтому совместно с коллегами мы найдем пути решения этого вопроса и в ближайшее время приступим к реализации. Буду держать вас в курсе ситуации, — заключил глава крымской столицы.