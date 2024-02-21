Смертельная авария с участием грузовика произошла в Жетысуской области

Дорожная авария произошла в ночь на 21 февраля на 455 км автодороги Алматы-Усть-Каменогорск в Сарканском районе.
«Водитель Nissan Terrano, выехав на полосу встречного движения, столкнулся с грузовой автомашиной DAF XF 105. 30-летний водитель легковушки погиб на месте происшествия. Девушка, следовавшая в качестве пассажира, с различными травмами госпитализирована в районную больницу».
Начато досудебное расследование.
Полиция требует от водителей неукоснительного соблюдения требований дорожной безопасности. Игнорирование ПДД приводит к тяжелым последствиям.