Смертельная авария с участием грузовика произошла в Жетысуской области

«Водитель Nissan Terrano, выехав на полосу встречного движения, столкнулся с грузовой автомашиной DAF XF 105. 30-летний водитель легковушки погиб на месте происшествия. Девушка, следовавшая в качестве пассажира, с различными травмами госпитализирована в районную больницу».