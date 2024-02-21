В Новосибирске осудят 13 организаторов постановочных ДТП

По словам официального представителя МВД Ирины Волк, участники группы выбирали грузовой автомобиль для инсценировки, после чего подавали документы в страховые компании и получали компенсации. После этого машины, побывавшие в постановочных авариях, были быстро проданы. В результате таких махинаций причинен ущерб в размере более 3 миллионов рублей.