Калининградца, избившего водителя на парковке возле поликлиники, будут судить

Нападавший минимум 15 раз ударил оппонента руками и ногами. А после этого спокойно пошел с супругой в поликлинику. Пострадавший же обратился к медикам. Те диагностировали закрытую тупую травму головы, перелом костей носа, перелом ребра и т. д.