Калининградца, избившего водителя на парковке возле поликлиники, будут судить

В Калининграде под суд отправится 27-летний горожанин, избивший мужчину на стоянке. Конфликт разгорелся как раз из-за припаркованного авто. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
У поликлиники в Московском районе один мужчина сделал замечание другому по поводу того, как тот припарковал свою «Тойоту». Ругань переросла в драку.
Нападавший минимум 15 раз ударил оппонента руками и ногами. А после этого спокойно пошел с супругой в поликлинику. Пострадавший же обратился к медикам. Те диагностировали закрытую тупую травму головы, перелом костей носа, перелом ребра
Было заведено уголовное дело. Впереди суд.