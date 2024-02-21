В Башкирии вынесли приговор виновнику ДТП с гибелью Дианы Сафаровой

Напомним, в ходе следствия установлено, что 9 мая 2023 года обвиняемый сел за руль машины «Тойота Камри» в нетрезвом состоянии. Он ехал на большой скорости по ул. Революционной в поселке Чишмы и на обгоне не соблюдал боковой интервал. Это и привело к тому, что автомобиль «Хонда Цивик», за рулем которого была 32-летняя Диана, врезался в столб, так как машина потеряла курсовую устойчивость. Девушка погибла на месте. Предполагаемый виновник аварии скрылся с места. У погибшей осталось трое детей, их опекунами стали родные бабушка и дедушка.