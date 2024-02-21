Жители Волгограда выплатят сто тысяч рублей за растерзанную псом чихуахуа

По информации суда, в январе 2023 года жительница Волгограда выгуливала свою собаку породы чихуахуа, когда на ее питомца набросился большой пес бойцовской породы, который был без намордника и поводка. Он загрыз чихуахуа насмерть. Хозяйка погибшей собаки обратилась в суд, считая, что владельцы пса нарушили привила содержания домашних животных. Отмечается, что женщина просила суд взыскать с ответчика стоимость своего питомца, а также компенсацию морального вреда.