Жители Волгограда выплатят сто тысяч рублей за растерзанную псом чихуахуа

ВОЛГОГРАД, 21 фев — РИА Новости. Суд в Волгограде обязал владельцев собаки бойцовой породы выплатить более 100 тысяч рублей хозяйке маленькой чихуахуа, которую загрыз их пес во время выгула, сообщает в среду пресс-служба Ворошиловского районного суда города.
По информации суда, в январе 2023 года жительница Волгограда выгуливала свою собаку породы чихуахуа, когда на ее питомца набросился большой пес бойцовской породы, который был без намордника и поводка. Он загрыз чихуахуа насмерть. Хозяйка погибшей собаки обратилась в суд, считая, что владельцы пса нарушили привила содержания домашних животных. Отмечается, что женщина просила суд взыскать с ответчика стоимость своего питомца, а также компенсацию морального вреда.
«Решением Ворошиловского районного суда города Волгограда от 20 февраля 2024 года исковые требования С. М. (хозяйки чихуахуа — ред.) удовлетворены частично, с С. И. и С. С. (владельцев собаки бойцовой породы — ред.) солидарно в ее пользу взыскано в счет возмещения ущерба 83 671 рубль и компенсация морального вреда в размере 20 тысяч рублей», — говорится в сообщении суда.
Также ответчик обязан будет оплатить судебные издержки. Решение в силу не вступило.