«Всегда шел прямо, был за людей»: журналист из Челябинска Ян Межень погиб в зоне СВО

Журналист из Челябинска Ян Межень погиб в зоне проведения специальной военной операции. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил депутат городской думы Владимир Корнев.
— Ян ушел на спецоперацию добровольцем, контракт подписал в сентябре 2023 года. Раньше мы вместе проводили расследования, долгое время сотрудничали. Ян всегда шел прямо, был за людей, — рассказал КП-Челябинск Владимир Корнев.
Известно, что Ян Межень работал в программе «Вести Южный Урал», после занимался независимыми расследованиями.
Прощание пройдет 25 февраля в 11:00 по адресу Ленина, 6.