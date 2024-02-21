«Всегда шел прямо, был за людей»: журналист из Челябинска Ян Межень погиб в зоне СВО

— Ян ушел на спецоперацию добровольцем, контракт подписал в сентябре 2023 года. Раньше мы вместе проводили расследования, долгое время сотрудничали. Ян всегда шел прямо, был за людей, — рассказал КП-Челябинск Владимир Корнев.