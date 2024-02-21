В Екатеринбурге полицейские оцепили станцию метро «Ботаническая»

— На станции метрополитена был обнаружен бесхозный объект. Для обеспечения безопасности пассажиров перекрывался участок вестибюля станции. Взрывотехники, прибыв на место, ничего опасного в забытом предмете не обнаружили, — рассказали в администрации Екатеринбурга.