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В Екатеринбурге полицейские оцепили станцию метро «Ботаническая»

На станции метро «Ботаническая» нашли подозрительный пакет.
Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге полицейские оцепили станцию метро «Ботаническая». Днем 21 февраля силовики съехались к метрополитену из-за подозрительного пакета. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в мэрии города.

Отмечается, что оцеплена были лишь часть метрополитена. Пассажирам предлагали спустится в подземку через вход со стороны торгового центра «Дирижабль».

— На станции метрополитена был обнаружен бесхозный объект. Для обеспечения безопасности пассажиров перекрывался участок вестибюля станции. Взрывотехники, прибыв на место, ничего опасного в забытом предмете не обнаружили, — рассказали в администрации Екатеринбурга.

Уже в 18 часов станцию метро «Ботаническая» открыли полностью.

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