В Екатеринбурге полицейские оцепили станцию метро «Ботаническая». Днем 21 февраля силовики съехались к метрополитену из-за подозрительного пакета. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в мэрии города.
Отмечается, что оцеплена были лишь часть метрополитена. Пассажирам предлагали спустится в подземку через вход со стороны торгового центра «Дирижабль».
— На станции метрополитена был обнаружен бесхозный объект. Для обеспечения безопасности пассажиров перекрывался участок вестибюля станции. Взрывотехники, прибыв на место, ничего опасного в забытом предмете не обнаружили, — рассказали в администрации Екатеринбурга.
Уже в 18 часов станцию метро «Ботаническая» открыли полностью.