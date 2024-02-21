В Новосибирске бабушка младенца, выкинутого матерью в мусорку, прошла проверку опеки

В Новосибирске за новорожденным, которого нашли в мусорном баке, выстроилась очередь из усыновителей. История мальчика растрогала многих: родная мать завернула его в два полиэтиленовых пакета и выбросила на помойку через сутки после родов. Ребенок оказался на 30-градусном морозе — шансов выжить у него почти не было. Но случилось маленькое чудо: новорожденного обнаружил новосибирец Иван Журавлев, который шел к своей машине. Услышал писк, достал пакет и оторопел: внутри младенец. Живой. Мужчина закутал его в свою куртку, вызвал скорую.