Сумма недоимки по делу Блиновской составила около 906 млн рублей

Как сообщалось ранее, управление ФНС по Москве оставило в силе решение о налоговых требованиях, заявленных к Блиновской. По данным адвоката Наталии Сальниковой, блогер должна выплатить налоговому органу недоимку, штрафы и пени на общую сумму в 1,4 млрд рублей. По ее информации, следствие планирует завершить расследование дела и предъявить Блиновской и ее мужу обвинение в окончательной редакции по результатам налоговой экспертизы, завершение которой ожидалось в конце марта.