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Советник Пушилина сообщил об эвакуации украинских властей из Курахово в ДНР

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Киевский режим эвакуировал из Курахово в ДНР архивы, чиновников и сотрудников СБУ, сообщил РИА Новости советник главы региона Дениса Пушилина Ян Гагин.
Источник: AP 2023

«В Курахово противник отступил после взятия нами Марьинки. Из Европы и США (Владимиру. — Прим. ред.) Зеленскому давали указания превратить Курахово в новую крепость. Но реальность говорит, что крепости из Курахово тоже не выйдет: оттуда уже эвакуированы архивы, чиновники и СБУ. Мы двигаемся на Курахово», — рассказал он.

Гагин объяснил, что Курахово — значимый транспортный узел снабжения группировки ВСУ на этом участке фронта.

Собеседник агентства также подчеркнул, что российские военные продвигаются по всем направлениям в ДНР.

Город Курахово находится в Покровском районе республики, расположен на расстоянии около 21 километра от Марьинки.

В последние месяцы российские военные усилили успешные наступательные действия в ДНР.

Так, 25 декабря министр обороны Сергей Шойгу сообщил о полном освобождении Марьинки, расположенной около Донецка. Президент Владимир Путин отметил, что это позволит российским войскам отодвинуть от столицы ДНР подразделения противника.

Вечером 17 февраля министр обороны доложил главе государства о полном освобождении Авдеевки.

При этом накануне Шойгу заявил, что российские военные продолжают наступление в западном направлении после взятия города.