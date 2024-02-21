Советник Пушилина сообщил об эвакуации украинских властей из Курахово в ДНР

«В Курахово противник отступил после взятия нами Марьинки. Из Европы и США (Владимиру. — Прим. ред.) Зеленскому давали указания превратить Курахово в новую крепость. Но реальность говорит, что крепости из Курахово тоже не выйдет: оттуда уже эвакуированы архивы, чиновники и СБУ. Мы двигаемся на Курахово», — рассказал он.
Гагин объяснил, что Курахово — значимый транспортный узел снабжения группировки ВСУ на этом участке фронта.
Собеседник агентства также подчеркнул, что российские военные продвигаются по всем направлениям в ДНР.
Город Курахово находится в Покровском районе республики, расположен на расстоянии около 21 километра от Марьинки.
В последние месяцы российские военные усилили успешные наступательные действия в ДНР.
Так, 25 декабря министр обороны Сергей Шойгу сообщил о полном освобождении Марьинки, расположенной около Донецка. Президент Владимир Путин отметил, что это позволит российским войскам отодвинуть от столицы ДНР подразделения противника.
Вечером 17 февраля министр обороны доложил главе государства о полном освобождении Авдеевки.
При этом накануне Шойгу заявил, что российские военные продолжают наступление в западном направлении после взятия города.