«В Курахово противник отступил после взятия нами Марьинки. Из Европы и США (Владимиру. — Прим. ред.) Зеленскому давали указания превратить Курахово в новую крепость. Но реальность говорит, что крепости из Курахово тоже не выйдет: оттуда уже эвакуированы архивы, чиновники и СБУ. Мы двигаемся на Курахово», — рассказал он.