Экс-мировой судья задержан ФСБ в Крыму по подозрению в мошенничестве

«Для этого за 70 тысяч рублей он готов выехать в Москву и решить с ними вопрос о назначении директору условного либо минимального наказания за денежное вознаграждение. В ходе поездки в Москву бывший судья с должностными лицами судебных органов не встречался и не намеревался этого делать», — уточняют в УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.