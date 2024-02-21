Экс-мировой судья задержан ФСБ в Крыму по подозрению в мошенничестве

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев — РИА Новости Крым. Бывший мировой судья задержан сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба республиканской Федеральной службы безопасности.
«Задокументирована и пресечена противоправная деятельность мирового судьи в отставке, который мошенническим пытался получить свыше 6 млн рублей от фигуранта уголовного дела — финансового директора общества с ограниченной ответственностью, подозреваемого в хищении 8 млн рублей», — говорится в сообщении.
По данным следствия, бывший судья пообещал финдиректору посодействовать в отмене постановления о возбуждении уголовного дела. Однако не успел этого сделать, так как руководителя общества с ограниченной ответственностью задержали и поместили под домашний арест.
Уголовное дело, заведенное на коммерсанта, было направлено в суд для рассмотрения по существу. Тогда подозреваемый сообщил финансовому директору, что он лично знаком с должностными лицами из числа руководства Верховного суда РФ.
«Для этого за 70 тысяч рублей он готов выехать в Москву и решить с ними вопрос о назначении директору условного либо минимального наказания за денежное вознаграждение. В ходе поездки в Москву бывший судья с должностными лицами судебных органов не встречался и не намеревался этого делать», — уточняют в УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.
Однако экс-судья все же убедил коммерсанта, что ему удалось договориться с коллегами. За это он потребовал 6 миллионов рублей: 4 миллиона для должностных лица Верховного суда надо передать сразу, а оставшуюся часть передать им же и Управлению Судебного департамента в Республике Крым перед вынесением приговора.
При этом, по информации следствия, мировой судья в отставке понимал, что у него нет никакой возможности повлиять на решение суда, и передавать средства он никому не планировал.
«После получения денежных средств в виде купюры номиналом 5 тыс. рублей и муляжа денежных купюр, в целом имитирующих 4 млн рублей, мошенник был задержан сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. Таким образом он не смог довести свой преступный умысел, направленный на хищение 6 млн 70 тысяч рублей, до конца», — говорится в сообщении пресс-службы.
В данных действиях мирового судьи в отставке следствие усматривает признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК России (покушение на мошенничество: умышленные действия лица, непосредственно направленные на хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере). По данной статье ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.