На Невском Mercedes протаранил машины и вылетел на тротуар

Кроссовер вылетел на тротуар в центре Петербурга. Камера видеонаблюдения сняла, как у водителя «что-то пошло не так», сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».
Авария произошла около десяти часов утра на пересечении Невского проспекта с улицей Профессора Ивашенцова. Mercedes врезался в две машины и вылетел на тротуар.
О пострадавших информация не поступала. Иномарка получила сильные повреждения. Причины аварии предстоит выяснить.
Накануне пьяный велосипедист попал под снегоуборочную технику на Каменноостровском проспекте.