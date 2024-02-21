Более 75 человек эвакуировали из школы в Смолевичах из-за дыма

МИНСК, 21 фев — Sputnik. Более 75 человек были эвакуированы из одной из школ в Смолевичах из-за задымления, сообщили в пресс-службе МЧС Беларуси.
Инцидент произошел днем в среду, 21 февраля, в здании, находящемся на улице Советской районного центра.
«Подразделения МЧС выехали по сообщению о задымлении в школе № 2 в Смоловичах. Учащиеся эвакуированы», — сказали в МЧС.
Там также уточнили, что прибывшие на место спасатели установили — задымление произошло из-за тления на чердачном помещении школы. Очаг пожарные ликвидировали.
По данным МЧС, до прибытия спасателей администрация школы эвакуировала из нее 77 человек, в том числе 65 школьников.
В результате ЧП пострадавших нет, причина инцидента выясняется специалистами.