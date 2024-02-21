Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

В Ташкентской области при ремонте дороги украли более 300 миллионов сумов

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Букинском районе Ташкентской области выявили хищение средств, выделенных на ремонт дорог, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Источник: Генеральная прокуратура РУз

Департамент по экономическим преступлениям при Генпрокуратуре сообщает, что в ходе доследственной проверки было выявлено, что в Букинском районе с руководителем подрядной организации был заключен договор о ремонте дорог в махалле. На основании договора, подрядчику было перечислено 373,5 миллионов сумов, что составляет 30% от общей стоимости работ. Однако ремонт дорог так и не начался.

Руководитель подрядной организации и другие причастные обвиняются в хищении этих средств.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 167 Уголовного кодекса (хищение или грабеж путем мошенничества), ведется расследование.

Прокуратура