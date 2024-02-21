Казахстанка поднялась пешком на 8 этаж и умерла

«На верхних этажах этой многоэтажки проживают пенсионеры и люди с инвалидностью. После того как лифт остановился из-за очередной поломки, он уже почти год не работает. Жители рассказывают, что на его ремонт нужно 1 миллион 200 тысяч тенге. Им посоветовали самим собрать эти деньги, но пенсионерам эти финансовые сборы оказались не по силам. Почти у каждого из них пенсия до 100 тысяч тенге, половина из которой уходит на лекарства», — отмечает издание.