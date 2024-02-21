Казахстанка поднялась пешком на 8 этаж и умерла

Маншук Кудабаева, проживавшая в Уральске, в девятиэтажном общежитии по улице Сырыма Датова, была вынуждена подниматься пешком на восьмой этаж из-за неисправности лифта.
Семидесятилетняя женщина каждый день провожала маленькую внучку в детский сад, поднимаясь и спускаясь с восьмого этажа с надеждой, что лифт в их доме заработает. Неделю назад пенсионерки не стало, очередной подъем на восьмой этаж оказался для нее последним. О том, что пожилая женщина скончалась, журналистам издания сообщил ее сосед Серик Кодаров.
«Маншук больше нет с нами, она скончалась. Она поднималась, как всегда, пешком на восьмой этаж. Не успела даже зайти в квартиру, потеряла сознание и упала. Потом впала в кому. Приехала скорая помощь, но она умерла, так и не придя в сознание. Все произошло очень быстро. Говорят, у нее резко подскочило давление после подъема на восьмой этаж», — рассказал «Уральской неделе» Серик Кодаров.
Ранее один из депутатов областного маслихата посетил общежитие и заявил, что необходимо искать спонсора для ремонта лифта.
«На верхних этажах этой многоэтажки проживают пенсионеры и люди с инвалидностью. После того как лифт остановился из-за очередной поломки, он уже почти год не работает. Жители рассказывают, что на его ремонт нужно 1 миллион 200 тысяч тенге. Им посоветовали самим собрать эти деньги, но пенсионерам эти финансовые сборы оказались не по силам. Почти у каждого из них пенсия до 100 тысяч тенге, половина из которой уходит на лекарства», — отмечает издание.
Ранее после публикации статьи об условиях проживания пенсионеров и людей с ограниченными возможностями без лифта в доме на улице Сырыма Датова, 17, заместитель акима города Жандос Дуйсенгалиев высказался по этому поводу. Он отметил, что депутат округа готов выделить треть средств на ремонт из собственных средств и настоятельно рекомендовал жильцам организовать сбор средств на ремонт.