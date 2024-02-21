СМИ сообщили о махинациях руководства общества глухих в Калининграде

Руководство Всероссийского общества глухих, о задержании которого стало известно во вторник, 20 февраля, подозревают в массовом хищении активов в нескольких регионах России, включая Калининградскую область. Как сообщает «Коммерсант», со ссылкой на версию следствия, функционеры избавились от якобы непрофильных активов, а их сообщники продали несколько принадлежавших ВОГ зданий по заведомо заниженной цене. Нанесенный ущерб оценивается примерно в 211 млн рублей. Уточняется, что задержанным руководителям ВОГ вменяется продажа недвижимости не только в Калининградской области, но и в Вологде, Казани, Липецке, Новосибирске и Омске.