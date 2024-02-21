Около 6,5 тысяч жалоб поступило от нижегородцев на проблемы с отоплением

Порядка 6,5 тысяч жалоб на проблемы с отоплением поступило от жителей Нижнего Новгорода в текущем отопительном сезоне. Это на 2% меньше, чем годом ранее. Об этом и.о. директора департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации Нижнего Новгорода Сергей Самсонов сообщил на заседании комиссии Гордумы по городскому хозяйству 21 февраля.