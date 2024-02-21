Около 6,5 тысяч жалоб поступило от нижегородцев на проблемы с отоплением

Порядка 6,5 тысяч жалоб на проблемы с отоплением поступило от жителей Нижнего Новгорода в текущем отопительном сезоне. Это на 2% меньше, чем годом ранее. Об этом и.о. директора департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации Нижнего Новгорода Сергей Самсонов сообщил на заседании комиссии Гордумы по городскому хозяйству 21 февраля.
— Наибольшее количество жалоб граждан на неудовлетворительное теплоснабжение зафиксировано в начале января 2024 года в период установления аномально низких температур, — добавил Сергей Самсонов. — Всего в период аномально низких температур с 30 декабря 2023 года по 16 января 2024 года произошло 131 технологическое нарушение.
Также стало известно, что в текущем отопительном сезоне на системах центрального теплоснабжения Нижнего Новгорода зафиксировано 1 108 технологических нарушений. По словам докладчика, количество технологических нарушений на сетях отопления увеличилось на 17% по сравнению с прошлым отопительным периодом. Основной причиной возникновения нарушений является внешняя коррозия локальных участков трубопроводов в труднодоступных для диагностики местах.