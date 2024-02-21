Житель молдавского села, убегая от полиции после поножовщины, прыгнул в глубокий колодец: Едва не утонул, но его чудом успели спасти

Житель села Чигирлены Яловенского района в среду, 21 февраля, поссорился с 52-летним соседом и дважды ударил его ножом. Происшествие произошло в 12.40, — сообщает пресс-служба ГИП.
Полицейские обнаружили агрессора, но тот, убегая, прыгнул в глубокий колодец.
Полицейские тут же отреагировали и вытащили беглеца из колодца. Спасли его и вызвали скорую.
Раненого госпитализировали в тяжёлом состоянии. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Агрессору грозит лишение свободы на срок до 15 лет.