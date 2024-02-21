В Калининграде водители не смогли договориться о выезде с парковки, одному из них понадобилась помощь медиков

В Калининграде водители не смогли договориться о выезде с парковки возле одной из поликлиник Московского района и подрались. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
27-летнего калининградца подозревают в том, что он не менее 15 раз ударил оппонента. Причиной конфликта стало то, что потерпевший сделал ему замечание из-за неудачно припаркованной машины. Произошла ссора, которая переросла в драку.
Нападавший со спутницей ушёл в поликлинику, а потерпевший обратился в больницу, где ему диагностировали закрытую тупую травму головы, перелом носа, скуловой кости и ребра, а также кровоподтёки и гематомы. Возбуждено дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»).
«В настоящее время уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным актом направлено в Московский районный суд г. Калининграда для рассмотрения по существу», — рассказали в УМВД.
Калининградец напал на бригаду скорой, приехавшей на вызов к соседу.