На ЗАЭС заявили, что угрозы безопасности станции из-за отключения резервной линии нет

Она добавила, что на данный момент все блоки Запорожской АЭС остановлены. Пять из них находятся в состоянии «холодный останов», один — в состоянии «горячий останов». Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности. «Радиационный фон на станции и прилегающей территории без изменений и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых природных значений», — сказала Яшина.