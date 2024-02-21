На ЗАЭС заявили, что угрозы безопасности станции из-за отключения резервной линии нет

21 февраля генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что ЗАЭС потеряла связь с последней резервной внешней линией электропередачи, что, по его мнению, в очередной раз подчеркивает нестабильность ситуации с ядерной безопасностью на станции. По его словам, группу инспекторов МАГАТЭ на станции информировали об отключении линии электропередачи мощностью 330 кВ во вторник из-за неисправности на украинской стороне.
«Энергоснабжение Запорожской атомной станции обеспечено за счет линии 750 кВ “Днепровская”. Угроз нарушений пределов безопасности нет. Резервная высоковольтная линия Запорожской тепловой станции 330 кВ Л-243 “Ферросплавная-1” на данный момент отключена. Ведутся работы по ее восстановлению», — сказала Яшина.
Она добавила, что на данный момент все блоки Запорожской АЭС остановлены. Пять из них находятся в состоянии «холодный останов», один — в состоянии «горячий останов». Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности. «Радиационный фон на станции и прилегающей территории без изменений и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых природных значений», — сказала Яшина.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 14 февраля сообщил о двух взрывах в результате удара украинских дронов-камикадзе по Энергодару, в котором расположена ЗАЭС. По его словам, было повреждено здание городской администрации. Как заявил МИД РФ, Россия рассчитывает, что МАГАТЭ займет ответственную позицию и укажет на киевский режим как на единственный источник угрозы надежному функционированию ЗАЭС.
В начале февраля руководитель МАГАТЭ в четвертый раз посетил Запорожскую АЭС. Гросси также планирует посетить Москву в конце текущего месяца. Глава Росатома Алексей Лихачев подчеркнул, что рассчитывает на скорую встречу с главой МАГАТЭ.