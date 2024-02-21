Преступная группа из Калининградской области использовала дрон для контрабанды янтаря в Литву

Контрабандный янтарь перевозили через реку Неман на территории Краснознаменского района. Для этого задействовали квадрокоптер, которым переносили на другой берег реки шнур. К нему крепили мешки с янтарем. Тянули шнур при помощи дрели с закрепленной на ней катушкой от спиннинга.