Преступная группа из Калининградской области использовала дрон для контрабанды янтаря в Литву

В Калининградской области СК завершил расследование уголовного дела десяти жителей региона, они занимались контрабандой янтаря в крупном размере. Как рассказали в пресс-службе регионального СК, злоумышленники создали организованную группу для вывозя янтаря в Литву — там им помогали местные жители.
Контрабандный янтарь перевозили через реку Неман на территории Краснознаменского района. Для этого задействовали квадрокоптер, которым переносили на другой берег реки шнур. К нему крепили мешки с янтарем. Тянули шнур при помощи дрели с закрепленной на ней катушкой от спиннинга.
Преступникам удалось переместить там 189,7 кг янтаря стоимостью более 25 млн рублей. При попытке переместить через границу еще 334 кг янтаря злоумышленников задержали.