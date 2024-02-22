За неудачную попытку угона в Хакасии житель Минусинска попал в колонию

Попытка угона произошла в августе 2022 года. Житель Минусинска разбил окно стоящего автомобиля и хотел было завести его и уехать, но не смог, так как хозяин машины установил в транспорт выключатель массы аккумуляторной батареи (устройство позволяет сэкономить заряд аккумулятора во время долгой стоянки автомобиля) и отключил аккумулятор на ночь.