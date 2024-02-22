За неудачную попытку угона в Хакасии житель Минусинска попал в колонию

Житель Минусинска попытался украсть машину в Черногорске, но у него ничего не получилось. За неудачную попытку он сел в колонию строгого режима, рассказывают в МВД по Республике Хакасия.
Попытка угона произошла в августе 2022 года. Житель Минусинска разбил окно стоящего автомобиля и хотел было завести его и уехать, но не смог, так как хозяин машины установил в транспорт выключатель массы аккумуляторной батареи (устройство позволяет сэкономить заряд аккумулятора во время долгой стоянки автомобиля) и отключил аккумулятор на ночь.
Свидетелей у попытки угона не было, но полицейские всё равно смогли найти подозреваемого. Это оказался 22-летний житель Минусинска. Парень сознался в содеянном.
Было заведено уголовное дело за покушение на угон, а после суда неудачливый угонщик получил 1 год и 10 месяцев строгого режима и штраф 8 тысяч рублей в пользу государства.