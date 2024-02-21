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Ребенок исчез в Карагандинской области: начато расследование

По поводу исчезновения 12-летнего ребенка прокуратура Карагандинской области начала досудебное расследование, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Там проводят расследование по факту торговли несовершеннолетним лицом. Тревогу забили после того, как обнаружили школьника, который числился в «Цифровой карте семьи» как не посещающий школу.

«Проверка показала, что ребенок в областном перинатальном центре Караганды оставлен в 2011 году, будучи новорожденным, и в дальнейшем определен в детский дом “Пионерский” Осакаровского района», — сообщили в прокуратуре.

Прокуроры установили, что эти сведения не соответствуют действительности: ребенок попросту исчез и его местонахождение неизвестно.