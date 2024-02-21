Ребенок исчез в Карагандинской области: начато расследование

Там проводят расследование по факту торговли несовершеннолетним лицом. Тревогу забили после того, как обнаружили школьника, который числился в «Цифровой карте семьи» как не посещающий школу.
«Проверка показала, что ребенок в областном перинатальном центре Караганды оставлен в 2011 году, будучи новорожденным, и в дальнейшем определен в детский дом “Пионерский” Осакаровского района», — сообщили в прокуратуре.
Прокуроры установили, что эти сведения не соответствуют действительности: ребенок попросту исчез и его местонахождение неизвестно.