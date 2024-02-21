Пять беременных заболели ВИЧ в Акмолинской области

По словам собеседницы, ситуация по распространению ВИЧ-инфекции в Акмолинской области на сегодняшний день стабильная. В 2023 году около 145 тысяч акмолинцев прошли тестирование на ВИЧ, из них 116 показали положительный результат. В сравнении с прошлым годом количество новых случаев осталось на прежнем уровне, однако показатель заболеваемости снизился.
Около половины вновь выявленных случаев ВИЧ по области приходится на города Кокшетау, Степногорск, Атбасарский и Бурабайский районы. Особую озабоченность у медицинских работников вызывает ухудшение эпидемиологической ситуации в Аршалынском, Жаркаинском, Зерендинском и Целиноградском районах.
— ВИЧ-инфекция — довольно коварное заболевание, проявляющееся не сразу. Наверное, многие слышали, что у этой инфекции есть скрытый период, который называется «серологическим окном», т. е. когда вирус уже попал в организм и размножается, но антитела в крови еще не появились. Для их выработки нужно время в среднем от двух недель до трех месяцев. Поэтому так важно дважды проходить тестирование на ВИЧ. Это дает уверенность в отсутствии вируса в вашем организме, — поделилась Гульмира Сиражиденова.
В прошло году в регионе ВИЧ-инфекция была выявлена у пятерых беременных женщин. Но благодаря раннему началу приема антиретровирусной терапии случаев инфицирования среди детей не зарегистрировано. Помимо самих беременных, как отметила медик, их половые партнеры также проходят тестирование на ВИЧ. За 2023 год у шестерых мужчин был выявлен положительный ВИЧ-статус.
— Хочу напомнить, что ВИЧ передается через незащищенные половые контакты, употребление инъекционных наркотиков и от матери ребенку при беременности, родах, грудном вскармливании. Поэтому так важно практиковать безопасное половое поведение, воздержание, верность и использование презерватива. Эти простые правила помогут Вам сохранить свое здоровье и защитить себя от инфекций, передающихся половым путем. Помните: любовь прекрасна, пока безопасна, — подытожила Гульмира Сиражиденова.