Пять беременных заболели ВИЧ в Акмолинской области

— ВИЧ-инфекция — довольно коварное заболевание, проявляющееся не сразу. Наверное, многие слышали, что у этой инфекции есть скрытый период, который называется «серологическим окном», т. е. когда вирус уже попал в организм и размножается, но антитела в крови еще не появились. Для их выработки нужно время в среднем от двух недель до трех месяцев. Поэтому так важно дважды проходить тестирование на ВИЧ. Это дает уверенность в отсутствии вируса в вашем организме, — поделилась Гульмира Сиражиденова.