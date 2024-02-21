Арестовано имущество экс-руководителей Уралкапиталбанка

АСВ пытается привлечь экс-руководителей Уралкапиталбанка к субсидиарной ответственности с 2022 года. По мнению конкурсного управляющего, бывшие руководители виноваты в том, что кредитование заемщиков банка «происходило в отсутствие обеспечения либо в отсутствие ликвидного обеспечения, что, в свою очередь, свидетельствует о недобросовестности членов органов управления». В декабре того же года суд удовлетворил заявление частично, установив основания для привлечения к ответственности только бывшего совладельца банка Дамира Камилова (ему принадлежал 91% в уставном капитале). По мнению суда, банк выдавал займы компаниям, аффилированным с Дамиром Камиловым, а остальные ответчики не получали «какую-то выгоду от одобрения подозрительных сделок должника». В августе 2023 года суд апелляционной инстанции оставил это определение в силе, но в ноябре арбитражный суд Уральского округа, отменив предыдущие решения, направил заявление АСВ на новое рассмотрение в первую инстанцию.