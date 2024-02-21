Арестовано имущество экс-руководителей Уралкапиталбанка

Арбитражный суд Башкирии по заявлению Агентства по страхованию вкладов наложил арест на имущество, включая денежные средства, бывших топ-менеджеров Уралкапиталбанка в рамках солидарного размера субсидиарной ответственности в размере 5,49 млрд руб. В качестве исключения суд позволил ответчикам распоряжаться средствами в размере величины прожиточного минимума, установленного в Башкирии. С 1 января 2024 года этот показатель составляет 14,9 тыс. руб. для трудоспособного населения.
Решение суда касалось экс-председателя совета директоров Уралкапиталбанка Леонида Гафарова, бывшего члена совета Рустама Шуварова, а также Эльвира Хантимерова, Марата Халиуллина и Максима Путенихина, которые состояли в правлении банка, и бывшего главного бухгалтера Альфиры Беленковой.
ЦБ отозвал лицензию у Уралкапиталбанка в феврале 2018 года в связи с использованием рискованной бизнес-модели, ориентированной на кредитование компаний, связанных с бизнесом собственника кредитной организации и, как следствие, формированием на балансе значительного объема активов низкого качества. В том же году банк был признан банкротом. Сумма установленных требований 884 кредиторов составляет 6,7 млрд руб., из которых, по данным АСВ, выплачено чуть больше 1 млрд руб. Величина конкурсной массы банка — около 1,4 млрд руб.
АСВ пытается привлечь экс-руководителей Уралкапиталбанка к субсидиарной ответственности с 2022 года. По мнению конкурсного управляющего, бывшие руководители виноваты в том, что кредитование заемщиков банка «происходило в отсутствие обеспечения либо в отсутствие ликвидного обеспечения, что, в свою очередь, свидетельствует о недобросовестности членов органов управления». В декабре того же года суд удовлетворил заявление частично, установив основания для привлечения к ответственности только бывшего совладельца банка Дамира Камилова (ему принадлежал 91% в уставном капитале). По мнению суда, банк выдавал займы компаниям, аффилированным с Дамиром Камиловым, а остальные ответчики не получали «какую-то выгоду от одобрения подозрительных сделок должника». В августе 2023 года суд апелляционной инстанции оставил это определение в силе, но в ноябре арбитражный суд Уральского округа, отменив предыдущие решения, направил заявление АСВ на новое рассмотрение в первую инстанцию.
Повторное рассмотрение заявления началось 11 января текущего года. АСВ, как и прежде, просит привлечь к субсидиарной ответственности семь бывших топ-менеджеров банка, но заявление о наложении обеспечительных мер было подано в отношении шести ответчиков: Дамира Камилова среди них нет. Вероятно, это связано с тем, что в 2018 году Дамир Камилов был признан банкротом и в настоящее время продолжается процедура реализации его имущества.
Обосновывая просьбу об аресте активов, АСВ отметило, что «с учетом значительности суммы» субсидиарной ответственности «любое ухудшение имущественного положения ответчиков способно существенно снизить вероятность фактического поступления денежных средств в конкурсную массу банка».
Ответчики просили не арестовывать их имущество.
Удовлетворяя заявление, суд отметил, что обеспечительные меры «не нарушают баланса интересов заинтересованных сторон», а также «являются гарантией исполнения судебного акта в случае удовлетворения заявления о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих лиц должника». «Арест имущества не препятствует его собственнику в реализации прав владения и пользования этим имуществом», — обратил внимание суд.
Телефон Рустама Шуварова был недоступен.
Булат Баширов, Уфа