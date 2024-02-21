Секретная служба США объявила в розыск российского хакера Флинта

На сайте прокуратуры округа Нью-Джерси, которая ведет расследование, говорится, что Алексей Строганов с мая 2007 года по июль 2017-го участвовал в преступном сговоре с целью проникновения в компьютерные сети частных лиц и компаний. По данным прокуратуры, таким образом он получил доступ к номерам дебетовых и кредитных карт, а также личной информации, связанной с держателями карт. Речь идет о сотнях тысяч счетов, отметили в американском ведомстве.