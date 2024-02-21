Секретная служба США объявила в розыск российского хакера Флинта

На сайте прокуратуры округа Нью-Джерси, которая ведет расследование, говорится, что Алексей Строганов с мая 2007 года по июль 2017-го участвовал в преступном сговоре с целью проникновения в компьютерные сети частных лиц и компаний. По данным прокуратуры, таким образом он получил доступ к номерам дебетовых и кредитных карт, а также личной информации, связанной с держателями карт. Речь идет о сотнях тысяч счетов, отметили в американском ведомстве.
Для получения прибыли, по версии американских властей, господин Строганов организовал продажу и перепродажу данных. Получившую эту информацию поставщики, в свою очередь, продавали данные в теневом сегменте интернета через форумы киберпреступников и веб-сайты даркнета. По данным следствия, в результате действий кибермошенников убытки финансовых учреждений превысили $35 млн.
Согласно американскому законодательству, максимальное наказание за сговор с целью мошенничества с использованием электронных средств — 20 лет тюремного заключения и штраф в размере $250 тыс. Обвинения в банковском мошенничестве предполагает максимальное наказание в виде 30 лет тюремного заключения и максимальный штраф в размере $1 млн. Обвиняемому в краже личных данных при отягчающих обстоятельствах грозит наказание в виде двух лет тюремного заключения.
В России Алексей Строганов также находится под следствием. Его и других участников группировки обвиняют в создании преступного сообщества (ст. 210 УК) и в неправомерном обороте средств платежей (ст. 187 УК). Изначально обвинение предъявили 26 гражданам, 24 из которых были взяты под стражу в марте 2020 года. Впоследствии меру пресечения смягчили для восьми обвиняемых, которых отправили под домашний арест. Остальные 16 находятся в следственном изоляторе ФСБ «Лефортово», пишет РБК.