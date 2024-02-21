Легковушка сбила пешехода на электросамокате в Мозыре

Помимо прочего, как выяснили правоохранители, транспортное средство нарушителя не имело допуска к участию в дорожном движении, а на его колесах были установлены летние шины.



ГАИ напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения требований ПДД. В условиях непогоды водителям следует контролировать безопасный скоростной режим и внимательно следить за сигналами светофора. В случае его смены автомобилисты должны снижать скорость заранее. При проезде пешеходных переходов они должны предоставлять преимущество в движении пешеходам. Кроме того, в зимних условиях категорически запрещается управлять транспортным средством с летними шинами.