Легковушка сбила пешехода на электросамокате в Мозыре

Факт ДТП попал на видеорегистратор одного из двигавшихся попутно автомобилей и не остался без внимания правоохранителей. Разобравшись, сотрудники МО ГАИ Мозырского РОВД установили, что за рулем автомобиля «Мерседес Бенц» находился 25-летний водитель.
Двигаясь по улице Нефтестроителей, он проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на пешехода, передвигавшегося на электросамокате, который пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. В отношении автомобилиста начат административный процесс.
Помимо прочего, как выяснили правоохранители, транспортное средство нарушителя не имело допуска к участию в дорожном движении, а на его колесах были установлены летние шины.
ГАИ напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения требований ПДД. В условиях непогоды водителям следует контролировать безопасный скоростной режим и внимательно следить за сигналами светофора. В случае его смены автомобилисты должны снижать скорость заранее. При проезде пешеходных переходов они должны предоставлять преимущество в движении пешеходам. Кроме того, в зимних условиях категорически запрещается управлять транспортным средством с летними шинами.
Пешеходам же ПДД не запрещают зимой передвигаться на средствах персональной мобильности, но тем не менее необходимо в обязательном порядке смотреть по сторонам и прежде чем пересечь дорогу — убедиться, что все водители остановились.