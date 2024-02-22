Двое волгоградцев отправятся в колонию за аферу со стройматериалами

Следствием и судом установлено, что подсудимая, будучи руководителем коммерческой фирмы, вместе со своим сообщником — индивидуальным предпринимателем в 2019 году после получения оплаты не поставили заказчику стройматериалы на общую сумму, превышающую 17 млн рублей.
Применяя аналогичный способ, женщина получила от граждан и компаний деньги в общем объеме порядка 8 млн рублей за фиктивную поставку строительных материалов, а также под предлогом выплаты крупных процентов за использование чужих финансовых средств.
Свою вину в преступлениях фигуранты не признали.
Суд, рассмотрев материалы дела, приговорил женщину к 5,5 года лишения свободы, а мужчину — к 4 годам. Отбывать наказание осужденные будут в колонии общего режимы. Злоумышленники были взяты под стражу в зале судебного заседания.
Отметим, что вердикт правосудия в законную силу еще не вступил и может быть обжалован, сообщили в региональной прокуратуре.