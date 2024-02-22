14 лет с двойным гражданством: суд выдворил мужчину из Казахстана

Факт наличия двойного гражданства у мужчины установили сотрудники пограничной службой, когда он пересекал госграницу Казахстана в Кыргызстан.
Выяснилось, что в 2010 году мужчина получил гражданство Турции, но не сообщил об этом в сроки, предусмотренные законодательством. Было заведено административное дело.
В суде гражданин И. свою вину признал и рассказал, что не знал о необходимости поставить на утрату гражданство Казахстана. Он попросил не назначать ему штраф, так как не имеет возможности его оплатить.
«Согласно части 2 статьи 496 Кодекса “Об административных правонарушениях РК”, несообщение в установленные законодательством РК сроки факта приобретения иностранного гражданства влечет штраф в размере 200 МРП, либо административное выдворение за пределы Республики Казахстан. Постановлением суда гражданин Турецкой Республики был признан виновными по ч.2 ст. 496 КоАП и выдворен за пределы Республики Казахстан», — отмечается в сообщении пресс-службы Меркенского районного суда.