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14 лет с двойным гражданством: суд выдворил мужчину из Казахстана

Мужчину, который 14 лет назад стал гражданином Турции, но не заявил об утрате гражданства РК, выдворили за пределы Казахстана. Об этом рассказали в пресс-службе Меркенского районного суда Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz.
Источник: Baigenews

Факт наличия двойного гражданства у мужчины установили сотрудники пограничной службой, когда он пересекал госграницу Казахстана в Кыргызстан.

Выяснилось, что в 2010 году мужчина получил гражданство Турции, но не сообщил об этом в сроки, предусмотренные законодательством. Было заведено административное дело.

В суде гражданин И. свою вину признал и рассказал, что не знал о необходимости поставить на утрату гражданство Казахстана. Он попросил не назначать ему штраф, так как не имеет возможности его оплатить.

«Согласно части 2 статьи 496 Кодекса “Об административных правонарушениях РК”, несообщение в установленные законодательством РК сроки факта приобретения иностранного гражданства влечет штраф в размере 200 МРП, либо административное выдворение за пределы Республики Казахстан. Постановлением суда гражданин Турецкой Республики был признан виновными по ч.2 ст. 496 КоАП и выдворен за пределы Республики Казахстан», — отмечается в сообщении пресс-службы Меркенского районного суда.