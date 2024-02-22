Влетел в коллегу на остановке: в аварии с автобусами в Хабаровске пострадали дети

В Хабаровске 19 февраля произошло дорожно-транспортное происшествие с двумя маршрутными автобусами. Аварией заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
ДТП произошло на одной из остановок города. При заезде в карман одно маршрутное средство столкнулось с другим. В итоге пострадали два ребенка — мальчик и девочка 11 лет. В каком автобусе они ехали и какие травмы получили, не уточняется.
В СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО начали процессуальную проверку. Александр Иванович увидел информацию в СМИ и поручил главе регионального ведомства Эдуарду Трубчику доложить ему о ходе и результатах работы.
Проверку поставили на контроль в центральном аппарате.
Ранее Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело после того, как кондуктор в Амурске высадил ребенка-инвалида из автобуса.