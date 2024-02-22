Житель Артема хотел проучить супругу, но заработал еще больше проблем

Уголовное дело о заведомо ложном сообщении о совершении преступления в ближайшее время поступило для рассмотрения в Артемовский суд. 30-летний местный житель пойдет под суд за «совершение преступления против правосудия».
Как сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю, к возбуждению уголовного дела привела обычная бытовая ссора. Мужчина поссорился с женой. Она уехала на машине одна, оставив его на месте конфликта. Пока артемовец пешком добирался до дома, ему пришла мысль проучить супругу.
Он придумал историю, что брошенный супругой шел по темным улицам и стал жертвой нападения. Якобы у него отобрали сотовый телефон стоимостью 50 тысяч рублей. Причиной «происшествия», естественно, должна была быть женщина, так недальновидно не взявшая с собой в машину мужа.
Главной ошибкой жителя Артема было то, что он написал заявление в отдел полиции о якобы имевшем место происшествии. При проверке история не подтвердилась. А закончилась уголовным делом в отношении самого заявителя.