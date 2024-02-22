Житель Артема хотел проучить супругу, но заработал еще больше проблем

Он придумал историю, что брошенный супругой шел по темным улицам и стал жертвой нападения. Якобы у него отобрали сотовый телефон стоимостью 50 тысяч рублей. Причиной «происшествия», естественно, должна была быть женщина, так недальновидно не взявшая с собой в машину мужа.