9-летний ребёнок обнёс магазин на 57 тысяч рублей в селе Хабаровского края

В Хабаровском крае осудили мужчину, который сподвиг 9-летнего мальчика обокрасть магазин. Фигурант убедил ребёнка, что поделится с ним награбленным, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Инцидент произошёл в августе 2023 года в посёле Сукпай района имени Лазо. Местный 54-летний житель задумал ограбить торговую точку, для чего взял в помощники знакомого ребёнка — по его плану, мальчик должен был пролезть в помещение и вынести товар. Часть добычи злоумышленник пообещал своему малолетнему подельнику в качестве вознаграждения.
«В назначенный день сельчанин подсадил ребёнка на перила балкона, откуда тот проник в магазин и похитил продукты, ценное имущество и другой товар. Владельцу торгового помещения ущерб был причинен ущерб на сумму 57 тысяч рублей», — рассказали в надзорном ведомстве.
Против мужчины возбудили дело о краже и вовлечение несовершеннолетнего в преступление. На этой неделе суд назначил ему два года колонии общего режима. Ребёнку-исполнителю в силу возраста уголовная ответственность не грозит.