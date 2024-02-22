9-летний ребёнок обнёс магазин на 57 тысяч рублей в селе Хабаровского края

Инцидент произошёл в августе 2023 года в посёле Сукпай района имени Лазо. Местный 54-летний житель задумал ограбить торговую точку, для чего взял в помощники знакомого ребёнка — по его плану, мальчик должен был пролезть в помещение и вынести товар. Часть добычи злоумышленник пообещал своему малолетнему подельнику в качестве вознаграждения.