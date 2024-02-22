Взяли ОПГ: схему мошенников с квартирами в Красноярском крае раскрыли силовики

В Красноярском крае прокуратура направила в суд уголовное дело о хищении у граждан более 30 млн рублей под видом продажи квартир в новостройках, сообщает пресс-служба ведомства.
Прокуратура г. Красноярск утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 12 местных жителей. Они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
По версии следствия, с ноября 2020 г. по январь 2022 г. подсудимые, действуя в составе организованной преступной группы из 14 человек, похищали денежные средства граждан. Для этого организатор, имеющая опыт работы риелтором, размещала в сети Интернет объявления о продаже квартир в новостройках путем переуступки прав в договорах долевого участия. Цены она указывала ниже рыночных.
В результате преступных действий у граждан было похищено более 30 млн рублей.
На имущество и денежные средства организатора группы наложен арест.
Уголовное дело направлено в Советский районный суд г. Красноярск для рассмотрения по существу.
В отношении двух других подельников уголовные дела находятся в производстве суда.