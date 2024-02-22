Взяли ОПГ: схему мошенников с квартирами в Красноярском крае раскрыли силовики

По версии следствия, с ноября 2020 г. по январь 2022 г. подсудимые, действуя в составе организованной преступной группы из 14 человек, похищали денежные средства граждан. Для этого организатор, имеющая опыт работы риелтором, размещала в сети Интернет объявления о продаже квартир в новостройках путем переуступки прав в договорах долевого участия. Цены она указывала ниже рыночных.