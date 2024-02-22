«Псих-смертник» в маске грозит устроить стрельбу в школе Бердска 22 февраля

Об этом молодой человек написал в своем телеграмм-канале.
Он выложил фото и видео с демонстрацией оружия и инструкцию по созданию бомбы. Кроме того, рассылку сообщения с угрозами через мессендежр получили и ученики этой школы.
И заявил, что причиной нападения является его недовольство «неуважением, которое проявляют к мусульманскому народу».
Причем здесь бердская школа, непонятно.
По данным АиФ, в правоохранительных органах об угрозе знают и называют ее фейком. Силовики уверены, что подобные сообщения распространяют из-за рубежа для дестабилизации обстановки.
Однако родители бердских учеников все равно встревожены.
Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что в Новосибирске у вокзала произошла массовая драка со стрельбой.