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«Псих-смертник» в маске грозит устроить стрельбу в школе Бердска 22 февраля

Неизвестный под ником «псих- смертник» грозит утроить стрельбу в школе № 2 Бердска 22 февраля.
Источник: Freepik

Об этом молодой человек написал в своем телеграмм-канале.

Он выложил фото и видео с демонстрацией оружия и инструкцию по созданию бомбы. Кроме того, рассылку сообщения с угрозами через мессендежр получили и ученики этой школы.

И заявил, что причиной нападения является его недовольство «неуважением, которое проявляют к мусульманскому народу».

Причем здесь бердская школа, непонятно.

По данным АиФ, в правоохранительных органах об угрозе знают и называют ее фейком. Силовики уверены, что подобные сообщения распространяют из-за рубежа для дестабилизации обстановки.

Однако родители бердских учеников все равно встревожены.

Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что в Новосибирске у вокзала произошла массовая драка со стрельбой.