Жителя Шелехова подозревают в призывах к оказанию помощи украинской армии

В отношении 34-летнего жителя Шелехова завели уголовное дело за призывы к оказанию помощи украинской армии. Об этом сообщает СУ СК России по Иркутской области.
— По версии следствия, мужчина разместил в интернете электронные баннеры в поддержку Украины. Они перенаправляли пользователей на страницу, где призывалось оказать материальную помощь ВСУ и бойкотировать российский бизнес, — говорят в Следкоме.
В настоящее время проводится расследование. А сибиряку избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что в Ленинском округе Иркутска введен режим повышенной готовности.