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Жителя Шелехова подозревают в призывах к оказанию помощи украинской армии

Мужчина призывал оказать материальную помощь ВСУ и бойкотировать российский бизнес.
Источник: Комсомольская правда

В отношении 34-летнего жителя Шелехова завели уголовное дело за призывы к оказанию помощи украинской армии. Об этом сообщает СУ СК России по Иркутской области.

— По версии следствия, мужчина разместил в интернете электронные баннеры в поддержку Украины. Они перенаправляли пользователей на страницу, где призывалось оказать материальную помощь ВСУ и бойкотировать российский бизнес, — говорят в Следкоме.

В настоящее время проводится расследование. А сибиряку избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что в Ленинском округе Иркутска введен режим повышенной готовности.