Хабаровчанин продал жителю Краснодара несуществующую икру за 300 тысяч

Хабаровчанин продал жителю Краснодарского края несуществующую икру за 300 тысяч рублей, сообщает прокуратура Хабаровского края.
В сентябре прошлого года мужчина договорился о продаже 15 кг икры осетровых пород. У покупателя он попросил перевести за продукцию полную предоплату — 300 тысяч рублей. После получения денег, взятые на себя обязательства он не выполнил.
Свою вину он не признал, однако возместил ущерб полностью.
«Прокуратура Хабаровска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 24-летнего местного жителя. Он обвиняется по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере)», — сообщает прокуратура Хабаровского края.
Уголовное дело направлено в Индустриальный районный суд Хабаровска для рассмотрения по существу.